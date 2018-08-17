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    Главу МИД Австрии призвали уйти в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

    Мишель Реймон: Коалиционное правительство Австрии воспринимается как вытянутая рука российского режима в ЕС

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Мишель Реймон призвал главу австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом политик написал на своей странице в Twitter.

    М.Реймон считает, что приглашение российского президента на свадьбу высокопоставленного чиновника Австрии может нанести внешнеполитический ущерб по имиджу страны, так как коалиционное правительство Австрии воспринимается как "вытянутая рука российского режима" в ЕС.

    "Министр иностранных дел Карин Кнайссль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении", — потребовал евродепутат.

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