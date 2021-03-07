Главный инфекционист США положительно отозвался о "Спутник V"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что имеющиеся данные по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" достаточно хорошие.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что имеющиеся данные по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" достаточно хорошие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом он заявил в интервью греческому телеканалу Skai.

Журналист задал вопрос инфекционисту, привился бы он российским или китайским препаратом. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - отметил Фаучи, добавив, что у него недостаточно сведений о вакцине Китая, поскольку у республики два или три разных препарата. "Я не следил внимательно за их эффективностью, однако данные по российской выглядят достаточно хорошо", - сказал инфекционист