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Главный инфекционист США положительно отозвался о "Спутник V"

Главный инфекционист США положительно отозвался о "Спутник V" Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что имеющиеся данные по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" достаточно хорошие.
Другие страны
7 марта 2021 г. 01:42
Главный инфекционист США положительно отозвался о Спутник V
Энтони Фаучи

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что имеющиеся данные по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" достаточно хорошие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью греческому телеканалу Skai.

Журналист задал вопрос инфекционисту, привился бы он российским или китайским препаратом. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - отметил Фаучи, добавив, что у него недостаточно сведений о вакцине Китая, поскольку у республики два или три разных препарата. "Я не следил внимательно за их эффективностью, однако данные по российской выглядят достаточно хорошо", - сказал инфекционист

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