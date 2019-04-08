Лукашенко: Главные мировые игроки в конфликтах ведут политику "разделяй и властвуй"

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Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает категорическим противником возникновения и эскалации локальных конфликтов в мире.

Как передает Report, об этом в интервью турецкому агентству Anadolu заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, различные конфликты по миру - в Украине, в Венесуэле, в Сирии - возникают по той причине, что они кому-то нужны.

"Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира. Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение", - подчеркнул глава государства.

Он указал, что Беларусь не заинтересована в подобных конфликтах.

"Нам, белорусам, это надо? Нет! Даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, ресурсах, потому что мы не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы", - отметил А.Лукашенко.

Он обвинил "главных мировых игроков" в разжигании конфликтов в мире.

"Каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту - разделяй и властвуй", - сказал белорусский лидер.

"Ни с практической точки зрения, ни с моральной, ни с генетической нам эти конфликты не нужны. Мы проводим сбалансированную многовекторную политику. Нам надо, чтобы был мир и на западе, и на востоке. Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в мире. Поэтому мы занимаем здесь принципиальную позицию. Сегодня этот пожар в нескольких километрах от тебя, а завтра он перекинется на твою территорию, и тогда уже будет жарко", - подчеркнул А.Лукашенко.