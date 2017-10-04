Глава женералитата Каталонии пообещал провозгласить независимость в ближайшие дни

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в интервью «Би-би-си» заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни.

Как передает Report, пословам Пучдемона, правительство "начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

Отвечая на вопрос о реакции на возможную попытку Испании взять контроль над правительством Каталонии, глава женералитата заявил, что это было бы "ошибкой, которая все меняет".

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным правительства, 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании.

Ранее сообщалось, что Король Испании Филипп VI не признал итоги референдума.