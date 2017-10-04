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    Глава женералитата Каталонии пообещал провозгласить независимость в ближайшие дни

    Правительство начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в интервью «Би-би-си» заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни.

    Как передает Report, пословам Пучдемона, правительство "начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

    Отвечая на вопрос о реакции на возможную попытку Испании взять контроль над правительством Каталонии, глава женералитата заявил, что это было бы "ошибкой, которая все меняет".

    Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным правительства, 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании.

    Ранее сообщалось, что Король Испании Филипп VI не признал итоги референдума.

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