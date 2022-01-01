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Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии в этом году

Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии в этом году Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал извлечь уроки из прошлых двух лет пандемии и выразил надежду, что в следующем году пандемия завершится.
Другие страны
1 января 2022 г. 12:00
Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии в этом году
Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал извлечь уроки из прошлых двух лет пандемии и выразил надежду, что в этом году пандемия завершится.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

"2022 год должен стать концом пандемии COVID-19. Я вновь призываю к большей справедливости в вопросе распределения вакцин. Поскольку это неравенство привело к распространению омикрон-штамма. Если мы обеспечим справедливость, пандемия останется в прошлом", - отметил глава ВОЗ.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Bu il pandemiyanın başa çatacağına əminik"

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