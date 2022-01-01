Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии в этом году

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал извлечь уроки из прошлых двух лет пандемии и выразил надежду, что в следующем году пандемия завершится.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал извлечь уроки из прошлых двух лет пандемии и выразил надежду, что в этом году пандемия завершится.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

"2022 год должен стать концом пандемии COVID-19. Я вновь призываю к большей справедливости в вопросе распределения вакцин. Поскольку это неравенство привело к распространению омикрон-штамма. Если мы обеспечим справедливость, пандемия останется в прошлом", - отметил глава ВОЗ.