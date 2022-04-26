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Глава Пентагона: Война в Украине вступает в новую фазу

Глава Пентагона: Война в Украине вступает в новую фазу "Война в Украине вступает в новую фазу, а потому партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии".
Другие страны
26 апреля 2022 г. 13:12
Глава Пентагона: Война в Украине вступает в новую фазу

"Война в Украине вступает в новую фазу, а потому партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии".

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи глав оборонных ведомств на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран, здесь, чтобы помочь Украине побороть несправедливую российскую агрессию. Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", – подчеркнул глава Пентагона.

В заседании Консультативной группы по безопасности в Украине принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: “Ukraynadakı müharibə yeni mərhələyə qədəm qoyub”

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