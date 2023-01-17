Глава Пентагона готовит визит в Южную Корею для обсуждения сдерживания КНДР

Южная Корея и Соединенные Штаты ведут консультации по организации визита в Сеул министра обороны США Ллойда Остина.

Южная Корея и Соединенные Штаты ведут консультации по организации визита в Сеул министра обороны США Ллойда Остина.

Как передает Report, об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой за заявление Министерство нацобороны Республики Корея.

По данным издания, Остин может приехать в Сеул до конца января, чтобы встретиться с президентом Юн Сок Елем и южнокорейским министром обороны Ли Чон Сопом.

Отмечается, что готовящийся визит связан со стремлением США и союзников "усилить сдерживание растущих военных угроз со стороны Северной Кореи". При этом речь будет идти не только о развитии двусторонних связей между США и Южной Кореей, но и о трехстороннем сотрудничестве с участием Японии, которая стремится с помощью Вашингтона усилить вооружение.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 1,5 млрд долларов.

Сеул запросил у Вашингтона 18 вертолетов, а также оборудование, включающее защищенные радиостанции, системы радиолокационного предупреждения, транспондеры, системы распознавания и другую технику.

В стоимость также входят логистические услуги и обслуживание данных машин.

Сделка по продаже может послужить реализации целей внешней политики и нацбезопасности США путем укрепления безопасности ведущего союзника.