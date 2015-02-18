Глава ПАСЕ обратилась с призывом обеспечить коридор для желающих покинуть Дебальцево

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассёр выразила сожаление в связи "с продолжением насилия на востоке Украины, в том числе в Дебальцево", и обратилась с призывом к сторонам внутриукраинского конфликта обеспечить условия для выхода людей, желающих покинуть этот населенный пункт.

"Сожалею, что несмотря на соглашение, достигнутое в Минске на минувшей неделе, и вчерашнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, насилие на востоке Украины не прекратилось". Об этом, как сообщает Report, констатировала А.Брассёр в заявлении, поступившем сегодня в представительство ТАСС.

Брассёр отметила, что наиболее сильные бои ведутся в районе Дебальцево. "Это является вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня. Не может быть военного урегулирования конфликта, и сегодня я повторяю свой призыв соблюдать режим прекращения огня - только такие действия могут создать возможность для установления желаемого мира", - подчеркнула спикер ассамблеи.