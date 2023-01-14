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Глава ОВА: Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте инфраструктуры

Глава ОВА: Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте инфраструктуры Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте критической инфраструктуры.
Другие страны
14 января 2023 г. 10:11
Глава ОВА: Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте инфраструктуры

Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте критической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Telegram написал глава Киевской Областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар. На месте работают соответствующие службы", - отметил Кулеба.

Руководитель Киевской ОВА также заявил, что по предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.

Кроме того, замкомандующего сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк также заявил о том, что звуки взрывов не связаны с какими-либо военными действиями.

"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза, вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно", - цитирует его "Украинская правда".

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Kuleba: “Kiyevdə partlayış səsləri infrastruktur obyektində baş verən yanğınla əlaqədardır”

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