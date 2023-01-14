Глава ОВА: Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте инфраструктуры

Звуки взрывов в Киеве связаны с пожаром на объекте критической инфраструктуры.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Telegram написал глава Киевской Областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар. На месте работают соответствующие службы", - отметил Кулеба.
Руководитель Киевской ОВА также заявил, что по предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.
Кроме того, замкомандующего сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк также заявил о том, что звуки взрывов не связаны с какими-либо военными действиями.
"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза, вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно", - цитирует его "Украинская правда".