Глава ООН осудил атаку на госпиталь в Йемене

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Генсек ООН осудил атаку на госпиталь в Йемене и призвал к скорейшему расследованию инцидента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Международная организация "Врачи без границ" сообщила в воскресенье об обстреле госпиталя на севере Йемена. По последним данным, в результате обстрела госпиталя погибли по меньшей мере четыре человека и десять получили ранения, двое раненых находятся в критическом состоянии. Число пострадавших может возрасти, так как под обломками разрушенных в результате обстрела нескольких зданий остаются люди.

"Генеральный секретарь ООН осуждает атаку на госпиталь, поддерживаемый "Врачами без границ" в провинции Саада в Йемене, совершенную пока неизвестной стороной", - говорится в заявлении пресс-службы ООН.

В заявлении генсека подчеркивается, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом и "любая преднамеренная атака на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру считается серьезным нарушением международного гуманитарного права".

В сообщении отмечается, что данный случай, как и другие атаки в Йемене, в результате которых пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура, должен быть расследован быстро и независимо.