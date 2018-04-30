Глава МВД Великобритании покинула пост

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд приняла решение оставить пост. Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Издание связывает отставку со скандалом, связанным с отношением МВД к проблеме депортации мигрантов, находящихся в стране на протяжении полувека.

Радд стала главой МВД 13 июля 2016 года. До этого она занимала пост министра энергетики и борьбы с изменением климата в правительстве Дэвида Кэмерона.