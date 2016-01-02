Глава МВД: Индия будет надлежащим образом отвечать на терростические атаки

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Индия будет надлежащим образом отвечать на террористические атаки на своей территории.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил индийский министр внутренних дел Раджнатх Сингх после нападения, предположительно, пакистанских боевиков на базу индийских военно-воздушных сил (ВВС) в Патханкоте в штате Пенджаб.

"Пакистан - наш сосед, и мы хотим мира, но любая террористическая атака на Индию получит надлежащий ответ", - заявил он и добавил, что "гордится военнослужащими", которые нейтрализовали нападавших.

Нападение на базу ВВС произошло минувшей ночью. В результате перестрелки погибли двое военнослужащих и ликвидированы четверо боевиков. В настоящий момент операция силовиков продолжается - на базе слышны выстрелы. Военные считают, что еще трое боевиков могли укрыться на территории базы. Зачистка территории осуществляется, в том числе, с воздуха.

Индийские военные считают, что боевики проникли на территорию Индии из пакистанского города Бахавалпур (провинция Пенджаб). Предположительно, они входили в экстремистскую группировку "Джаиш-е-Мухаммад".