Глава МВД ФРГ: террористы не готовят атаки на Германию

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что в настоящий момент нет указаний на то, что террористы готовят атаки в Германии, собщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

"Наши службы безопасности на настоящий момент не дают указаний на готовящиеся в Германии теракты", — заявил де Мезьер газете Bild am Sonntag.

Министр призвал европейцев к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, в первую очередь с американскими спецслужбами.

"Без обмена данными с нашими международными коллегами, в том числе и именно с США, будет невозможно распознать имеющие решающее значение преступные структуры и связи", — сказал он.

"Во времена серьезной опасности должно быть очевидно, что защита персональных данных не важнее защиты граждан", — добавил де Мезьер.