Глава МВД ФРГ: Враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране

Враги демократии нагнетают атмосферу страха и упадка из-за возможного энергетического кризиса и ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Враги демократии нагнетают атмосферу страха и упадка из-за возможного энергетического кризиса и ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, слова которой приводит сайт газеты Die Welt.

По ее словам, «враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения своих мыслей об упадке, страхе и неуверенности».

Как заявил руководитель МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, в правоохранительных органах наблюдают активность в социальных сетях, которая проявляется в таких темах, как инфляция, энергетика и вооруженный конфликт на Украине.