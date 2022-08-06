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Глава МВД ФРГ: Враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране

Глава МВД ФРГ: Враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране Враги демократии нагнетают атмосферу страха и упадка из-за возможного энергетического кризиса и ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
Другие страны
6 августа 2022 г. 17:05
Глава МВД ФРГ: Враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране

Враги демократии нагнетают атмосферу страха и упадка из-за возможного энергетического кризиса и ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, слова которой приводит сайт газеты Die Welt.

По ее словам, «враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения своих мыслей об упадке, страхе и неуверенности».

Как заявил руководитель МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, в правоохранительных органах наблюдают активность в социальных сетях, которая проявляется в таких темах, как инфляция, энергетика и вооруженный конфликт на Украине.

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