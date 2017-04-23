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    Глава МВД Баварии призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

    Пришло время, чтобы Евросоюз прекратил переговоры о вступлении Турции

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн призвал прекратить переговоры по вопросу вступления Турции в Европейский союз.

    Как передает Report, об этом пишет Bild.

    «Пришло время, чтобы Евросоюз прекратил переговоры о вступлении Турции. Не делать паузу и не приостанавливать. Прекратить!», — подчеркнул Херрманн.

    По его словам, при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, у Евросоюза и Турции не будет общих перспектив.

    17 апреля Эрдоган заявил, что в случае необходимости Турция проведёт референдум по вопросу членства Турции в ЕС.

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