Глава МВД Баварии призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн призвал прекратить переговоры по вопросу вступления Турции в Европейский союз.

Как передает Report, об этом пишет Bild.

«Пришло время, чтобы Евросоюз прекратил переговоры о вступлении Турции. Не делать паузу и не приостанавливать. Прекратить!», — подчеркнул Херрманн.

По его словам, при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, у Евросоюза и Турции не будет общих перспектив.

17 апреля Эрдоган заявил, что в случае необходимости Турция проведёт референдум по вопросу членства Турции в ЕС.