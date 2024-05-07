БАПОР: Не намерены покидать Рафах несмотря на эскалацию

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не намерено покидать город Рафах на юге сектора Газа несмотря на эскалацию ситуации вокруг него.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не намерено покидать город Рафах на юге сектора Газа несмотря на эскалацию ситуации вокруг него.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель организации Сэм Роуз.

"Мы остаемся там, где находимся, в Рафахе, у нас есть небольшое количество объектов внутри зоны эвакуации. <...> Команды наших специалистов находятся в разных местах сектора Газа: каждый день работают несколько тысяч человек", - сказал он в эфире катарского телеканала Al Jazeera, добавив, что основная проблема заключается в том, сможет ли БАПОР продолжать работу в течение долгого времени, если пункты пропуска будут закрыты.

Представитель организации также призвал Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС к перемирию и освобождению всех заложников без дополнительных условий.