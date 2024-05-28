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Британские ВМС сообщили о втором ракетном ударе по судну у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о втором ракетном ударе по судну у берегов Йемена Торговое судно, ранее во вторник атакованное с территории Йемена, подверглось еще одному ракетному обстрелу и получило новые повреждения.
Другие страны
28 мая 2024 г. 23:11
Британские ВМС сообщили о втором ракетном ударе по судну у берегов Йемена

Торговое судно, ранее во вторник атакованное с территории Йемена, подверглось еще одному ракетному обстрелу и получило новые повреждения.

Как передает Report, об этом сообщили в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Отметим, что инцидент произошел в Красном море в 33 морских милях к северу-западу от йеменского порта Моха.

"Капитан торгового судна сообщает об очередном ракетном ударе. Судно получило новые повреждения. Команда находится в безопасности, судно следует в порт назначения. Силы коалиции ведут расследования обстоятельств происшествия", - сказано в распространенном центром документе.

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