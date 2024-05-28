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Президент Грузии заявила о подготовке референдума на тему ЕС

Президент Грузии заявила о подготовке референдума на тему ЕС Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о подготовке референдума на тему ЕС.
Другие страны
28 мая 2024 г. 22:55
Президент Грузии заявила о подготовке референдума на тему ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о подготовке референдума на тему ЕС.

Как передает Report, об этом она заявила в своем обращении к митингующим после заседания парламента, на котором было преодолено вето на закон об иноагентах.

Она призвала митингующих, выступающих против данной инициативы, подготовиться к референдуму на тему европейского будущего.

"Мы должны подготовить настоящий референдум. Эта энергия, которая сегодня в вас, должна быть потрачена на то, чтобы собрать подписи и принести мне. Я подпишу приказ о референдуме - мы хотим европейское будущее или российское рабство", - сказала Зурабишвили

Согласно закону Грузии "О референдуме", референдум проходит на всей территории республики, президент уполномочена объявить о его проведении, если этого потребуют правительство, парламент или не менее 200 тыс. граждан. Приказ президента о проведении референдума нуждается в контрассигнации премьер-министра.

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