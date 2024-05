Лидеры 27 стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии на саммите в июне

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят ситуацию вокруг принятия в Грузии закона об иноагентах на саммите ЕС 27-28 июня.

Как передает Report , об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Принятие закона о прозрачности в парламенте является шагом назад и уводит Грузию еще дальше от пути в ЕС. Грузинский народ однозначно выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции. По этой причине я добавлю Грузию в повестку дня следующего заседания Евросовета", - написал он в соцсети X.

The European Council decided in December to grant Georgia candidate status on the understanding that Georgia undertakes the relevant steps and necessary democratic reforms.



