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Португалия предоставит Украине военпомощь на €126 млн

Португалия предоставит Украине военпомощь на €126 млн Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Лиссабоном Киеву военной помощи на 126 млн. евро в 2024 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили на сайте офиса украинского президента Влад
Другие страны
28 мая 2024 г. 21:27
Португалия предоставит Украине военпомощь на €126 млн

Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Лиссабоном Киеву военной помощи на 126 млн. евро в 2024 году.
Как передает Report, об этом сообщили на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

"В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Португалия предоставит не менее 126 млн. евро военной поддержки в этом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Лиссабон подтвердил участие в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра для Киева и усилиях по разминированию украинской территории.

Украинский лидер подчеркнул, что соглашение рассчитано на 10 лет.

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