Во Франции сообщили об утечке данных 22 млн человек после кибератаки
- 15 ноября, 2026
- 01:17
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Персональные данные около 22 млн человек могли оказаться в распоряжении хакеров в результате кибератаки на платформу Maileva, принадлежащую французской почтовой службе La Poste.
Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), кибератака произошла еще в середине сентября.
Злоумышленники получили доступ к именам и почтовым адресам людей, которым направлялась корреспонденция через платформу Maileva.
Сервисом пользуются около 70 тыс. клиентов. В 2024 году через платформу было отправлено 180 млн документов.
В La Poste сообщили, что уведомили об инциденте Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL), а также подали заявление в прокуратуру.
Кроме того, почтовая служба проинформировала о произошедшем все компании, затронутые утечкой данных.