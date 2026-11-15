Персональные данные около 22 млн человек могли оказаться в распоряжении хакеров в результате кибератаки на платформу Maileva, принадлежащую французской почтовой службе La Poste.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), кибератака произошла еще в середине сентября.

Злоумышленники получили доступ к именам и почтовым адресам людей, которым направлялась корреспонденция через платформу Maileva.

Сервисом пользуются около 70 тыс. клиентов. В 2024 году через платформу было отправлено 180 млн документов.

В La Poste сообщили, что уведомили об инциденте Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL), а также подали заявление в прокуратуру.

Кроме того, почтовая служба проинформировала о произошедшем все компании, затронутые утечкой данных.