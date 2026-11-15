Великобритания должна быть готова нанести удары по российским военным базам в Арктике для сдерживания возможных угроз со стороны Москвы.

Как передает Report со ссылкой на TodayPress TV, об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для газеты The Sunday Times.

По его словам, Россия наращивает военное присутствие на Кольском полуострове, где базируется Северный флот и сосредоточена значительная часть российских ядерных сил. При этом активность российского военно-морского флота у берегов Великобритании, как утверждает Сунак, выросла на 41%.

Бывший премьер считает, что главная угроза заключается в возможной потере контроля над Северной Атлантикой, что может осложнить переброску американских войск и военной техники в Европу в случае вооруженного конфликта.

Он также предупредил об угрозах для подводных коммуникационных кабелей, обеспечивающих передачу большей части международного интернет-трафика.

В связи с этим Сунак предложил усилить подводное наблюдение, расширить совместные операции с союзниками в Северной Европе и подготовить британские силы специального назначения к действиям в Арктике.

"Мы должны показать России, что в случае конфликта можем поставить под угрозу ее базы", - подчеркнул он.

По мнению Сунака, независимо от исхода российско-украинского конфликта Москва продолжит проверять готовность западных стран реагировать на возникающие угрозы. В связи с этим он призвал включить в стратегию сдерживания возможность нанесения ударов по российской военной инфраструктуре.