Кушнер сообщил о новых предложениях по урегулированию российско-украинского конфликта
- 15 ноября, 2026
- 00:52
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США совместно с Россией, Украиной и европейскими партнерами прорабатывают новые предложения, которые могут способствовать преодолению разногласий в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в социальной сети X.
По его словам, после трехсторонних переговоров и последующих обсуждений с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским американская сторона продолжает консультации с участниками переговорного процесса.
"В ходе этих обсуждений возникло несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Некоторые из них могут непосредственно привести к прорыву, другие - перерасти в новые предложения, способные помочь преодолеть сохраняющиеся разногласия", - отметил Кушнер.
Он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на организации прямого взаимодействия между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров.
По словам Кушнера, устойчивое мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины и конкретные послевоенные механизмы, направленные на предотвращение нового вооруженного конфликта.
"НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности, дополненной более эффективными механизмами военного взаимодействия, связи, предотвращения конфликтных ситуаций и взаимной деэскалации, а также практическими способами урегулирования разногласий до их перерастания в кризисы", - подчеркнул он.
Кушнер отметил, что именно поэтому США работают над непосредственным привлечением европейских партнеров к обсуждениям.
Он добавил, что любое окончательное соглашение должно быть согласовано заинтересованными сторонами. При этом президент США Дональд Трамп поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы и снизят вероятность нового конфликта.
По словам Кушнера, несмотря на жесткие публичные заявления сторон, участники закрытых консультаций осознают необходимость практических компромиссов для прекращения конфликта.
Он подчеркнул, что работа над урегулированием продолжается, однако сложность обсуждаемых вопросов требует сохранения конфиденциальности переговоров.
Following our trilateral meetings and subsequent discussions with Presidents Putin and @ZelenskyyUa, @SEPeaceMissions and I have remained in close consultation with Russia, Ukraine, and our European partners on next steps. Our focus now is on facilitating direct engagement between Moscow and European partners and preparing the agenda for the next round of trilateral talks. Several new ideas emerged from these discussions and are now being explored. Some may lead to breakthroughs directly, while others may evolve into new proposals that help bridge the remaining gaps. As President @realDonaldTrump has made clear, A lasting peace requires credible security guarantees for Ukraine and detailed, actionable postwar security arrangements that reduce the risk of another war. NATO will remain a critical pillar of European security, enhanced by stronger mechanisms for military, communication, deconfliction, and reciprocal de-escalation, with practical ways to address disputes before they become crises. This is why we are working to bring our European partners directly into these discussions. Any final agreement must be agreed to by the relevant parties, and President Trump will only support arrangements that strengthen Ukraine’s and Europe’s security and make future conflict less likely. The press has reported some of the maximalist positions proposed by both sides, along with strong political rhetoric. In our private discussions, both sides understand that practical compromises will be necessary to end this war. Serious and constructive work continues among those of us committed to finding solutions. The human cost of this war is devastating, and the issues remain extraordinarily difficult. However, we are determined to continue the hard work, maintain the confidentiality necessary for sensitive negotiations, and find a pathway to end this horrible war and establish a durable peace.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 14, 2026