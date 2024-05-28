Пентагон намерен создать центр полевого командования ВКС в Японии для противодействия КНР

Министерство обороны США проводит переговоры с японскими властями об открытии нового центра полевого командования Космических сил ВС США для противодействия Китаю.

Министерство обороны США проводит переговоры с японскими властями об открытии нового центра полевого командования Космических сил ВС США для противодействия Китаю.

Как передает Report , об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на командующего Космических сил ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе бригадного генерала Энтони Масталира.

По его словам, подразделение тесно взаимодействует с японскими властями с целью создания в стране центра полевого командования, подобного созданной в 2022 году в Республике Корея базе ВВС США недалеко от города Осан (Osan Air Base). Он добавил, что усилия Космических сил направлены на понимание того, как защитить США и союзников в регионе от якобы существующей в КНР системы поэтапной атаки. Система позволяет "находить, фиксировать, отслеживать, поражать цели и оценивать обстановку", отмечает издание.

Командующий также назвал "потрясающим" рост оборонительных возможностей китайских вооруженных сил. По его информации, за последние пять лет китайскому руководству якобы удалось утроить количество спутников, снабжающих разведывательной информацией. Масталир допустил, что усилия Китая направлены на предупреждение "вмешательства США в Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря".