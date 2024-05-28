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Европейский пенсионный фонд отказался от вложений в нефть и газ

Европейский пенсионный фонд отказался от вложений в нефть и газ Крупнейший фонд Нидерландов ABP вывел 10 млрд. евро из компаний, добывающих ископаемое топливо в рамках курса на «озеленение» инвестиций. Как передает report, об этом пишет Bloomberg.
Другие страны
28 мая 2024 г. 23:27
Европейский пенсионный фонд отказался от вложений в нефть и газ

Крупнейший фонд Нидерландов ABP вывел 10 млрд. евро из компаний, добывающих ископаемое топливо в рамках курса на «озеленение» инвестиций.

Как передает report, об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, крупнейший в Европе пенсионный фонд для госслужащих и учителей в Нидерландах Stichting Pensioenfonds ABP полностью избавился от всех ликвидных активов в нефтегазовом секторе и угольной промышленности на сумму около 10 млрд. евро.

Как заявил глава наблюдательного совета ABP Хармен ван Вейнен, в первом квартале 2023 года фонд продал последние акции, облигации и фьючерсы на нефть, связанные с ископаемым топливом. ABP выполнил взятые в 2021 году обязательства по выводу большей части экспозиции в объеме 15 млрд. евро.

Тем не менее около 4,8 млрд. евро в портфеле ABP по-прежнему приходится на неликвидные вложения в нефтегазовые активы - доли в непубличных компаниях, фондах прямых инвестиций и хедж-фондах. Полный выход из этих инвестиций займет у фонда несколько лет из-за долгосрочных контрактов.

В ABP объяснили, что не хотят больше инвестировать в компании, чья деятельность вредит климату или биоразнообразию, так как видят в этом риск в условиях перехода к низкоуглеродной экономике.

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