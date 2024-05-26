Глава МО Израиля заявил, что цели в Газе состоят в уничтожении ХАМАС

Цели Израиля в секторе Газа "приобретают особенно четкие очертания" в Рафахе и состоят в уничтожении палестинского радикального движения ХАМАС, освобождении удерживаемых радикалами заложников и "сохранении свободы действий" Армии обороны Израиля.

Цели Израиля в секторе Газа "приобретают особенно четкие очертания" в Рафахе и состоят в уничтожении палестинского радикального движения ХАМАС, освобождении удерживаемых радикалами заложников и "сохранении свободы действий" Армии обороны Израиля.

Как передает Report , с таким заявлением выступил министр обороны страны Йоав Галант в ходе встречи с израильскими военнослужащими после совещания по оценке оперативной ситуации, которое он провел в этом городе на юге палестинского анклава.

"Наши цели в секторе Газа приобретают особенно четкие очертания здесь, в Рафахе, и состоят в уничтожении ХАМАС, возвращении заложников и сохранении свободы действий. Что касается проблемы заложников, то мы прилагаем огромные усилия и продолжим это делать как путем маневров, так и путем достижения соглашений", - подчеркнул министр, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Обращаясь к израильским военнослужащим, Галант уточнил, что их работа - "уничтожить ХАМАС и выиграть эту войну", а задача военного руководства еврейского государства заключается в том, чтобы "перенести эти достижения на новый уровень в секторе Газа и на Ближнем Востоке". "Эти проблемы взаимосвязаны", - добавил он.

В ходе совещания, посвященного оценке ситуации в Рафахе, "Галант был проинформирован об операциях войск на земле и под землей, а также об углублении операций в дополнительных районах с целью демонтажа батальонов ХАМАС", сообщили в пресс-службе Минобороны. В заседании приняли участие заместитель начальника Генштаба Амир Барам и командиры 162-й дивизии и бригад, действующих на юге сектора Газа.