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Глава минздрава ФРГ выступил за создание международного договора для борьбы с пандемиями

Глава минздрава ФРГ выступил за создание международного договора для борьбы с пандемиями Йенс Шпан назвал неправильной ситуацию, при которой частные фонды выделяют больше денежных средств на борьбу с коронавирусом, чем крупнейшие страны мира
Другие страны
24 мая 2021 г. 10:15
Глава минздрава ФРГ выступил за создание международного договора для борьбы с пандемиями
Йенс Шпан

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за разработку международного договора в целях предотвращения пандемий. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает агентство DPA.

Свое предложение он озвучил перед открытием 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Государства должны взять на себя обязательство сотрудничать и выполнять совместно установленные правила", - отметил Шпан. При этом он добавил, что на фоне последних событий, связанных с распространением коронавируса, подобного рода международное взаимодействие должно стать обязательным.

Ожидается, что в ходе ежегодного форума Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет рассмотрен вопрос о создании глобального договора о борьбе с пандемиями. Его задача, как пишет DPA, в том числе состоит в усовершенствовании процесса обмена информацией между странами с целью предотвращения распространения инфекций по всему миру. Вместе с тем глава Минздрава ФРГ призвал государства увеличить взносы в ВОЗ.

"Это не может быть правильным, что частные фонды иногда выделяют больше денежных средств, чем крупнейшие страны мира", - подчеркнул министр, заметив, что в настоящее время одним из крупнейших доноров является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. "Сейчас настало время для реформы ВОЗ", - полагает Шпан. "Мы должны использовать это", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın səhiyyə naziri dövlətləri ÜST-yə ianələri artırmağa çağırıb
Версия на английском языке German health minister calls for creation of international treaty to combat pandemics

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