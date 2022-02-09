Глава минобороны Украины заразился коронавирусом

Министр обороны Украины Алексей Резников заразился коронавирусом.

Министр обороны Украины Алексей Резников заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Самочувствие хорошее, я на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии и благодаря современным средствам связи режим работы сохраняется непрерывный", - написал политик на своей странице в социальной сети.

Резников отметил, что заражение новым штаммом "переносится легче, чем во время первой волны" благодаря оперативной вакцинации. Первый раз коронавирус выявили у политика в ноябре прошлого года. Тогда он занимал пост вице-премьера Украины.