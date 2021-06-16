Глава минобороны Колумбии назвал терактом взрыв на военной базе

Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал терактом взрыв заминированного автомобиля в расположении войсковой части в городе Кукута на севере страны.

Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал терактом взрыв заминированного автомобиля в расположении войсковой части в городе Кукута на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на "Opinion" , в результате инцидента получили ранения 36 военнослужащих.

"Категорически осуждаем террористический акт, направленный против солдат этой бригады... 36 человек получили ранения, трое из них пострадали серьезно", - сообщил Молано на брифинге.

По словам министра, в середине дня на территорию 30-й армейской бригады в Кукуте въехал белый джип Toyota, в котором находились два человека. Спустя пять минут в автомобиле сработало взрывное устройство небольшой силы, которое привлекло внимание персонала части. Еще через две минуты был подорван второй, основной заряд, который серьезно повредил расположенные вокруг автомобили и здания.