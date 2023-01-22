Глава Минобороны ФРГ вскоре посетит Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время совершит визит на Украину, возможно, в течение следующих четырех недель. Об этом он сообщил в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину, возможно, в течение следующих четырех недель.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag .

"Это еще окончательно не определено", - сказал Писториус, отвечая на вопрос, куда он поедет в первую очередь. "Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", - отметил глава Минобороны ФРГ.

При этом министр напомнил, что в пятницу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями.