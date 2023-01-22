Глава Минобороны ФРГ вскоре посетит Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину, возможно, в течение следующих четырех недель.
Как передает Report, об этом он сообщил в интервью газете
"Это еще окончательно не определено", - сказал Писториус, отвечая на вопрос, куда он поедет в первую очередь. "Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", - отметил глава Минобороны ФРГ.
При этом министр напомнил, что в пятницу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями.