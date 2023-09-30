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Глава МИД Японии посетит четыре страны Юго-Восточной Азии

Глава МИД Японии посетит четыре страны Юго-Восточной Азии Новый глава МИД Японии Ёко Камикава в ближайшее время посетит с официальным визитом страны Юго-Восточной Азии.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 15:48

Новый глава МИД Японии Ёко Камикава в ближайшее время посетит с официальным визитом страны Юго-Восточной Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственных источников агентства, Камикава с 8 октября намерена посетить Бруней, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Министр планирует обсудить вопросы, связанные с поддержанием международного порядка, основанного на букве закона, и реализацией концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона.

Это станет второй зарубежной поездкой Камикавы с момента назначения ее на должность главы МИД в середине сентября. До этого она посещала США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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