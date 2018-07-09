Глава МИД Великобритании ушел в отставку

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра страны Терезы Мэй.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с поста главы МИД. О том, кто сменит его на этом посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит главу МИД за его работу", - говорится в сообщении.