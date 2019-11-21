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Глава МИД Турции обвинил председателя ЕП в лицемерии

​Глава МИД Турции обвинил председателя ЕП в лицемерии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал лицемерием высказывания главы Европарламента Давида Сассоли о том, что европейский дипломат якобы осудил операцию Турции в Сирии во время встречи с турецким министром, передает Report.

"Тот факт, что глава Европарламента озвучивает вещи, которые он не может выразить в разговоре со мной, является очередным примером неискреннего и лицемерного подхода Европейского союза. Я разочарован тем, что кто-то, кто представляет европейские народы, исказил содержание нашей встречи, которая прошла в учреждении ЕС", - написал Чавушоглу в Twitter.

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