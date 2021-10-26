Глава МИД КНР призвал США снять санкции с Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и страны Запада снять санкции, введенные в отношении Афганистана.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и страны Запада снять санкции, введенные в отношении Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, который был назначен радикальным движением "Талибан" на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана.

"Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции", - приводит слова Ван И во вторник сайт МИД КНР. Как указал министр, всем сторонам следует разумным и прагматичным образом контактировать с афганским "Талибаном", чтобы помочь Афганистану встать на путь благоприятного развития.

"Китай готов продолжить предоставлять гуманитарную помощь афганскому народу по мере своих возможностей, сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу преодолеть временные трудности, добиться экономического восстановления и саморазвития", - продолжил глава МИД КНР.

По его словам, китайская сторона никогда не вмешивалась во внутренние дела Афганистана, никогда не стремилась к личной выгоде и сфере влияния. Он также указал на то, что Китай поддерживает усилия афганского народа по стабилизации и восстановлению.

Преодоление трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, требует еще большей поддержки и понимания со стороны международного сообщества, подчеркнул Ван И.

"В настоящее время Афганистан находится на ключевом этапе перехода от хаоса к порядку… В то же время он сталкивается с четырьмя вызовами в гуманитарной сфере, экономике, в области борьбы с терроризмом и в сфере управления", - говорит он.

"Преодоление этих трудностей требует еще большего понимания и поддержки со стороны международного сообщества", - указал глава МИД.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что движение "Талибан" проявит открытость и солидарность в отношении всех фракций и этнических групп в стране для ведения совместной работы по мирному восстановлению, защиты законных прав и интересов женщин и детей, а также будет придерживаться политики добрососедства и содействовать строительству современной страны, отвечающей интересам народа и течению времени.