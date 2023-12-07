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Глава МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой для мира на планете

Глава МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой для мира на планете Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности всемирной организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 06:39
Глава МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой для мира на планете

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности всемирной организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом Э.Коэн написал на своей странице в соцсети X.

По его мнению, деятельность Гутерриша на посту генерального секретаря угрожает миру на планете, а высказывания генсека равнозначны поддержке палестинских радикалов из движения ХАМАС .

"Пребывание Гутерриша на посту генсека ООН угрожает миру во всем мире. Его запрос на применение статьи 99 [Устава ООН] и призыв к прекращению огня в Газе представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств стариков, похищения младенцев и изнасилования женщин", - утверждал Коэн в заявлении.

"Любой, кто поддерживает мир во всем мире, должен поддерживать освобождение Газы от ХАМАС", - полагает израильский министр.

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