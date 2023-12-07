Глава МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой для мира на планете

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности всемирной организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности всемирной организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом Э.Коэн написал на своей странице в соцсети X.

По его мнению, деятельность Гутерриша на посту генерального секретаря угрожает миру на планете, а высказывания генсека равнозначны поддержке палестинских радикалов из движения ХАМАС .

"Пребывание Гутерриша на посту генсека ООН угрожает миру во всем мире. Его запрос на применение статьи 99 [Устава ООН] и призыв к прекращению огня в Газе представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств стариков, похищения младенцев и изнасилования женщин", - утверждал Коэн в заявлении.

"Любой, кто поддерживает мир во всем мире, должен поддерживать освобождение Газы от ХАМАС", - полагает израильский министр.