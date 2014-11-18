Глава МИД Ирана: Надеюсь, что переговоры по ядерной программе завершатся победой иранского народа

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Достижение соглашения по ядерному вопросу Ирана до 24 ноября возможно, в случае если "шестерка" посредников проявит политическую волю. Как сообщает Report со ссылкой на Press TV, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

"Мы вошли в финальную стадию переговоров. Каковы бы ни были результаты переговоров, мы надеемся, что 24 ноября станет национальной победой в достижении целей, поставленных в этих переговорах", - заявил иранский министр.

Отметим, что глава МИД Ирана и его коллеги по "шестерке" стран посредников решения иранской ядерной программы прибыли в Вену, где проведут интенсивные переговоры, которые должны, согласно предварительной договоренности, завершится 24 ноября итоговым решением по ядерной программе Ирана. Западные страны обвиняют Иран в попытке создать ядерное оружие, в то время как Иран заявляет о мирном характере ядерной программы.