Глава МИД Ирана заявил о готовности страны к обмену заключенными с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности властей страны к обмену заключенными с США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылконй на Reuters.

"Давайте проведем обмен... Я готов это сделать, и у меня есть полномочия для этого", - приводит агентство заявление Зарифа, сделанное в среду в нью-йоркской общественной организации Asia Society.

По словам министра, он еще шесть месяцев назад уведомлял представителей администрации США о том, что Иран готов выработать соглашение об обмене заключенными, однако ответ на свое предложение не получил. "Все эти люди содержатся в американских тюрьмах, и мы считаем, что против них выдвинуты ложные обвинения, - заявил Зариф. - США утверждают, что ложные обвинения выдвинуты в отношении лиц, находящихся в Иране".

"Давайте не будем обсуждать это, а проведем обмен", - заключил Зариф, указав при этом, что в качестве министра иностранных дел "может заниматься этим гуманитарным вопросом".