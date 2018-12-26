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    Глава МИД Германии против размещения новых ядерных ракет в Европе

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Наращивание ядерных вооружений - ошибочный ответ на вызовы современности. против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.  Как сообщает Report, об этом в  интервью агентству dpa заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

    Он предупредил, что Германия будет противиться подобным планам в случае разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного 30 лет тому назад между Россией и США.

    "Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство", - предупредил глава германского внешнеполитического ведомства. Он назвал наращивание ядерных вооружений ошибочным ответом. "Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - подчеркнул Хайко Мас.

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