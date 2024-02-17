Глава МИД Британии призвал КНР оказать давление на Иран из-за атак хуситов в Красном море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Китай оказать влияние на Иран, чтобы снизить напряженность в Красном море.
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"Министр иностранных дел призвал Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы надавить на хуситов по поводу их действий в Красном море", - отмечается в заявлении.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежники-хуситы йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.