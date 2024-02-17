Глава МИД Британии призвал КНР оказать давление на Иран из-за атак хуситов в Красном море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Китай оказать влияние на Иран, чтобы снизить напряженность в Красном море.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Китай оказать влияние на Иран, чтобы снизить напряженность в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Форин оффиса, распространенном по итогам встречи Кэмерона с главой МИД КНР Ван И. Она прошла 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министр иностранных дел призвал Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы надавить на хуситов по поводу их действий в Красном море", - отмечается в заявлении.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежники-хуситы йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.