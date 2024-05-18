Глава МИД РФ прокомментировал проведение саммита по Украине в Швейцарии

Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом.
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"Свои интересы на украинском, на западном и европейском направлениях Россия, нет сомнений, отстоит, - указал он. - Это по большому счету понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться".
По его словам, организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются "откровенной чепухой", у которой "нет никакой перспективы".
"Наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы. Это означает, что они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя", - добавил Сергей Лавров.