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Лавров: Острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

Лавров: Острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.
Другие страны
18 мая 2024 г. 19:03
Лавров: Острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Острая фаза военно-политического противостояния России с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей", - сказал министр.

Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Западом относительно безопасности и стратегической стабильности, но только с учетом интересов обеих сторон. "Не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга".

"Европа как партнер для России не будет актуальна как минимум в течение одного поколения. Мы это ощущаем на практике практически повседневно", - добавил Сергей Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya ilə Qərb arasında hərbi qarşıdurmanın kəskin mərhələsi davam edir

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