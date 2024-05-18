Лавров: Острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.

Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Острая фаза военно-политического противостояния России с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей", - сказал министр.

Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Западом относительно безопасности и стратегической стабильности, но только с учетом интересов обеих сторон. "Не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга".

"Европа как партнер для России не будет актуальна как минимум в течение одного поколения. Мы это ощущаем на практике практически повседневно", - добавил Сергей Лавров.