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Хуситы пригрозили атаковать военные корабли коалиции в Красном море

Хуситы пригрозили атаковать военные корабли коалиции в Красном море Любое государство, которое присоединится к международной коалиции, сформированной под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море, окажется "под прицелом ракет" хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".
Другие страны
6 января 2024 г. 04:43
Хуситы пригрозили атаковать военные корабли коалиции в Красном море

Любое государство, которое присоединится к международной коалиции, сформированной под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море, окажется "под прицелом ракет" хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом заявил член политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси в интервью арабской службе ВВС.

"Любое государство, вовлеченное в созданную США коалицию, утратит безопасность судоходства и окажется под прицелом наших ракет", - подчеркнул аль-Хуси.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Франция.

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Версия на азербайджанском языке Husilər Qırmızı dənizdə koalisiyaya qoşulan istənilən ölkəni hədəf alacaqlarını bildiriblər

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