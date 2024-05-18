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Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте

Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте Неприемлемо, что продолжение войны в Украине и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации.
Другие страны
18 мая 2024 г. 21:17
Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте

Неприемлемо, что продолжение войны в Украине и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира - показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению, - сказал болгарский лидер на брифинге, комментируя покушение на премьера Словакии Роберта Фицо через призму украинского конфликта.

"Крайне опасно, когда страсти от войны России и Украины разжигают и ненависть в Европе, а голоса за мир встречают выстрелами", - отметил Радев.

Он подчеркнул, что росту ненависти в Европе поспособствовали многие политики, партии и СМИ, которые называют любой отличающийся от европейской позиции взгляд пророссийским, что не только несправедливо, но и ведет к негативным последствиям. "Все кровопролития начинаются с милитаристских призывов, которых не должно быть в Европе, любой опыт перенести сюда страсти войны не приведет ни к чему хорошему. Сторонники таких действий должны нести ответственность", - указал президент.

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