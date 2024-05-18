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Китай за 10 лет инвестировал в экономику Таджикистана $3,8 млрд

Китай за 10 лет инвестировал в экономику Таджикистана $3,8 млрд Китай за последние 10 лет вложил в экономику Таджикистана порядка $3,8 млрд.
Другие страны
18 мая 2024 г. 20:57
Китай за 10 лет инвестировал в экономику Таджикистана $3,8 млрд

Китай за последние 10 лет вложил в экономику Таджикистана порядка $3,8 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в Душанбе.

"Китай является одним из крупнейших партнеров нашей страны в торгово-экономическом и инвестиционном секторах. Общий объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана за последние десять лет составил $3,8 млрд", - отметил таджикский лидер.

Он подчеркнул заинтересованность Таджикистана в налаживании сотрудничества с Китаем в сферах зеленой и цифровой экономики, искусственного интеллекта и создании производств с использованием зеленых технологий.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в промышленности, в частности, горнодобывающей отрасли, а также в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере безопасности, включая борьбу с современными угрозами и вызовами. Было уделено особое внимание взаимодействию в рамках ШОС, в формате "Центральная Азия плюс Китай" и других международных и региональных структур.

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Версия на азербайджанском языке Çin 10 ildə Tacikistan iqtisadiyyatına 3,8 milyard dollar sərmayə qoyub

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