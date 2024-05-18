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Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации

Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля, теперь его должны будут подписать лидеры тр
Другие страны
18 мая 2024 г. 20:06
Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации

Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля, теперь его должны будут подписать лидеры трех стран.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Мали на странице в соцсети Х.

"В Ниамее был доработан проект документа о создании конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера. По итогам работы министры утвердили проект документа, составленного в Ниамее 16 мая 2024 года", - говорится в заявлении.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) из-за нелегитимных санкций против трех стран.

В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. В соответствии с учредительными документами посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких стран-участниц будет расцениваться как агрессия против всего блока и потребует военного вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Burkina-Faso, Mali və Niger konfederasiya layihəsini təsdiqləyib

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