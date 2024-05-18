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В Молдове ухудшается демографическая ситуация

В Молдове ухудшается демографическая ситуация В Молдове в 2023 году родились 24 тыс. детей, что на 11% меньше, чем в 2022 году.
Другие страны
18 мая 2024 г. 21:36
В Молдове ухудшается демографическая ситуация

В Молдове в 2023 году родились 24 тыс. детей, что на 11% меньше, чем в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на Национальное бюро статистики, большая часть новорожденных детей составили мальчики - 50,9%, каждый пятый ребенок родился вне брака.

Демографы Академии наук Молдовы пришли к выводу, что за годы независимости численность жителей республики неуклонно сокращалась и уменьшилась с 4,4 млн до 3,5 млн человек. По их прогнозам, к 2050 году население страны сократится еще на треть - с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей.

По мнению ученых, демографическая ситуация в стране может быть улучшена только при условии резкого повышения качества жизни.

Согласно статистике, в поисках лучшей жизни страну ежегодно навсегда покидает около 50 тыс. человек, подавляющее большинство которых молодые люди. Так, из 234 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет только 146 тыс. находятся в Молдавии, а остальные 88 тыс. выехали за границу.

По прогнозам демографов из-за низкой рождаемости и миграции за рубеж число молодых людей возрасте от 19 до 24 лет в стране сократится в два раза, что составит всего 5% населения. Кроме того, по прогнозам экспертов, к 2050 году число пенсионеров в стране удвоится и составит около 35% от общего числа населения.

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