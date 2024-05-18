США и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в энергетике и добыче ископаемых

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на встрече в Вашингтоне согласовали шаги, направленные на активизацию двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, добычи природных ископаемых и торговли.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на встрече в Вашингтоне согласовали шаги, направленные на активизацию двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, добычи природных ископаемых и торговли.

Как передает Report со ссылкой на Госдеп США, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили, как США и Аргентина могут наращивать сотрудничество для построения более безопасного и демократического полушария".

"Развивая наше сотрудничество в энергетике и в секторе добычи важнейшего минерального сырья, госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Мондино подтвердили намерение провести диалог по энергетической безопасности", - отмечается в заявлении.

"Для дальнейшего развития нашего партнерства госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Мондино подписали рамочное соглашение о взаимопонимании, предусматривающее возобновление двустороннего диалога на высоком уровне, - добавил Миллер. - Это рамочное соглашение будет содействовать развитию сотрудничества в ключевых сферах, включая торговлю, экономический рост и экологическую стабильность".

В заявлении уточняется, что Блинкен "высоко оценил руководящую роль Аргентины, в том числе ее приверженность Украине и защиту прав человека в Западном полушарии".