О нас

США и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в энергетике и добыче ископаемых

США и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в энергетике и добыче ископаемых Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на встрече в Вашингтоне согласовали шаги, направленные на активизацию двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, добычи природных ископаемых и торговли.
Другие страны
18 мая 2024 г. 22:58
США и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в энергетике и добыче ископаемых

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на встрече в Вашингтоне согласовали шаги, направленные на активизацию двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, добычи природных ископаемых и торговли.

Как передает Report со ссылкой на Госдеп США, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили, как США и Аргентина могут наращивать сотрудничество для построения более безопасного и демократического полушария".

"Развивая наше сотрудничество в энергетике и в секторе добычи важнейшего минерального сырья, госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Мондино подтвердили намерение провести диалог по энергетической безопасности", - отмечается в заявлении.

"Для дальнейшего развития нашего партнерства госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Мондино подписали рамочное соглашение о взаимопонимании, предусматривающее возобновление двустороннего диалога на высоком уровне, - добавил Миллер. - Это рамочное соглашение будет содействовать развитию сотрудничества в ключевых сферах, включая торговлю, экономический рост и экологическую стабильность".

В заявлении уточняется, что Блинкен "высоко оценил руководящую роль Аргентины, в том числе ее приверженность Украине и защиту прав человека в Западном полушарии".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Зангиланской мечети
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Зангиланской мечети
18 мая 2024 г. 18:49
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
17 мая 2024 г. 10:02
Во дворце Гюлистан от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
Во дворце "Гюлистан" от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
17 мая 2024 г. 00:07
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi