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Глава МИД Австрии: Нужно устранить лазейки в ранее принятые санкции против РФ

Глава МИД Австрии: Нужно устранить лазейки в ранее принятые санкции против РФ Австрия выступает за "устранение лазеек" в ранее принятых антироссийских санкциях, но не поддержит ограничения в отношении газа.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 14:16
Глава МИД Австрии: Нужно устранить лазейки в ранее принятые санкции против РФ

Австрия выступает за "устранение лазеек" в ранее принятых антироссийских санкциях, но не поддержит ограничения в отношении газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в ночь на четверг в интервью телеканалу ORF.

"Мы уже приняли шесть масштабных пакетов санкций. Сейчас можно задуматься об устранении лазеек, конкретизации. Но дальнейшие шаги, в частности в энергетической сфере, в отношении газа - на это Австрия скажет однозначное "нет". Уже принятые пакеты санкций носят комплексный характер", - заявил дипломат.

По мнению министра, принятые меры эффективны. При этом Шалленберг призвал "следить за тем, чтобы не быть втянутыми в войну". "Такая тактика, такая политика доказали свои правильность, и мы продолжим им следовать", - добавил дипломат.

Отметим, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения "референдумов" в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

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Версия на английском языке Austrian FM says 'necessary' to eliminate loopholes in previously adopted anti-Russian sanctions

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