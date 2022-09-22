Глава МИД Австрии: Нужно устранить лазейки в ранее принятые санкции против РФ

Австрия выступает за "устранение лазеек" в ранее принятых антироссийских санкциях, но не поддержит ограничения в отношении газа.

Австрия выступает за "устранение лазеек" в ранее принятых антироссийских санкциях, но не поддержит ограничения в отношении газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в ночь на четверг в интервью телеканалу ORF.

"Мы уже приняли шесть масштабных пакетов санкций. Сейчас можно задуматься об устранении лазеек, конкретизации. Но дальнейшие шаги, в частности в энергетической сфере, в отношении газа - на это Австрия скажет однозначное "нет". Уже принятые пакеты санкций носят комплексный характер", - заявил дипломат.

По мнению министра, принятые меры эффективны. При этом Шалленберг призвал "следить за тем, чтобы не быть втянутыми в войну". "Такая тактика, такая политика доказали свои правильность, и мы продолжим им следовать", - добавил дипломат.

Отметим, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения "референдумов" в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.