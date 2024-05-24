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Израиль сравнил решение суда ООН с "публичным самоубийством"

Израиль сравнил решение суда ООН с "публичным самоубийством" Выполнение решения международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы "публичное самоубийство".
Другие страны
24 мая 2024 г. 20:49
Израиль сравнил решение суда ООН с публичным самоубийством

Выполнение решения международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы "публичное самоубийство".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По его словам, ничто в мире не заставит еврейское государство пойти на данный шаг.

"Нет такой силы в мире, которая заставит нас совершить публичное самоубийство, потому что именно так выглядит требование суда ООН прекратить нашу войну против ХАМАС", - заявил он.

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Версия на английском языке Netanyahu's office condemns UN court's ruling on Rafah as 'public suicide'

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