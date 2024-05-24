Главы Минобороны США и Китая проведут встречу в Сингапуре

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведет в Сингапуре двустороннюю встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем.

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведет в Сингапуре двустороннюю встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Остин на следующей неделе отправится в Сингапур, где примет участие в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он встретится с премьер-министром и другими представителями руководства Сингапура, проведет консультации "с коллегами из стран Юго-Восточной Азии, а также примет участие в трехсторонней министерской встрече с коллегами из Японии и Республики Корея".

"Он также планирует провести двусторонние встречи с другими коллегами из стран Индо-Тихоокеанского региона, а также с адмиралом Дун Цзюнем, министром обороны КНР", - отмечается в заявлении. В пресс-службе Пентагона подчеркнули, что очные консультации глав оборонных ведомств США и Китая пройдут в продолжение их разговора по видеосвязи 16 апреля.